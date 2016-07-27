Россия откроет в аннексированном Крыму сервисный центр для ремонта вооружений

"Общий объем затрат в рамках проекта оценивается в 120 млн рублей. Рассчитываем, что наш проект окажет помощь в развитии региона, укрепит его обороноспособность и даст старт другим начинаниям подобного рода", - сказал гендиректор концерна Ян Новиков, передает ТАСС. По его словам, сервисный центр будет находиться в непосредственной близости от дислоцированных в Крыму частей противовоздушной обороны и Черноморского флота России.

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Открытие центра приурочено к Дню ВМФ России 31 июля. К выполнению заказов в Севастополе «Алмаз-Антей» планирует приступить в сентябре.

Как сообщал УНИАН, в августе Минобороны России перебросит в Крым полк новейших ракетных комплексов С-400 "Триумф". Комплект "Триумфа" изготовлен и поставлен концерном "Алмаз-Антей" по государственному оборонному заказу для оснащения 18-го зенитного ракетного полка.