На Донбассе все стороны ответственны за насилие - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Насилие происходит вдоль всей линии разграничения каждый день, каждую ночь. Это происходит по очень простой причине - потому что стороны отказались отвести все вооружение из предложенной зоны безопасности. Они на самом деле сделали это место очень опасным», - отметил он.

По словам Хуга, миссия наблюдения указывает, что каждая сторона на Донбассе ответственна за нарушение Минских соглашений.

«Мы знаем, что это вооружение там не для декорации», - подчеркнул первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

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Он напомнил, что недавно на Донбассе были обстреляны два беспилотника миссии, а еще один БПЛА был потерян.

"Мы знаем из нашего опыта, что существует прямая взаимосвязь между нарушениями режима прекращения огня и ограничениями, которые появляются по отношению к патрулям и имуществу СММ. Существует еще одна вероятная причина, почему наши беспилотные летательные аппараты становятся мишенью. Оказывается, что стороны используют наши беспилотники как своего рода щит", - заявил Хуг.

"Таким же образом, когда они сосредотачивают вооружение и возле жилых районов, и вблизи наших передовых патрульных баз, они применяют свои беспилотники, когда беспилотники СММ в воздухе. Они используют беспилотники СММ в качестве прикрытия", - добавил Хуг.

Во время брифинга представитель ОБСЕ продемонстрировал изображения, на которых было видно, что в воздухе вблизи беспилотников миссии ОБСЕ пролетали другие БПЛА, которые не имеют отношения к СММ. Беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали наличие вооружения возле линии разграничения, а также фиксировали обстрелы и последствия обстрелов.

Кроме того, Хуг рассказал, что свобода передвижения миссии также ограничивается и на земле. В частности, такие факты зафиксированы в районе Ясиноватой и Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, что Москва хочет, чтобы украинская армия "законсервировала" свою военную технику, а Специальная миссия ОБСЕ получила доступ к технике ВСУ в приграничных с Донбассом областях - Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.