Россия хочет, чтобы украинская армия "законсервировала" свою военную технику в приграничных с Донбассом областях
Россия хочет, чтобы украинская армия "законсервировала" свою военную технику, а Специальная миссия ОБСЕ получила доступ к технике ВСУ в приграничных с Донбассом областях - Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.
Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
«Необходимо также усовершенствовать верификационный режим. Ситуация, когда с украинских складов, по данным СММ, пропало более 800 единиц вооружений, недопустима. Сторонам необходимо вернуть в места складирования всю пропавшую оттуда технику и законсервировать её. Оружие не должно храниться в состоянии боевой готовности и охраняться теми же солдатами, которые из него стреляли», - сказал Лукашевич.
По его словам, СММ должна установить круглосуточное наблюдение за местами хранения с помощью технических средств, оперативно докладывать в Контактную группу обо всех нарушениях.
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«Проверка техники должна вестись на паритетной основе. Это касается и полетов БПЛА. Создание преимуществ для одной из сторон конфликта недопустимо. Если СММ докладывает о вооружениях ополченцев на всей территории под контролем самопровозглашенных республик вплоть до украинско-российской границы, то по другую сторону линии соприкосновения ей следует докладывать о военной технике ВСУ, как минимум, в приграничных с Донбассом областях Днепропетровской, Запорожской и Харьковской», - заявил Лукашевич.
Он призвал СММ усилить мониторинг в равной степени по обе стороны от линии соприкосновения, так как миссия не должна «проспать» начало боевых действий.
«Следует организовать постоянное наблюдение в «горячих точках» путем установления там круглосуточных постов. Это стало бы важным сдерживающим фактором, открыло бы возможность для оперативного содействия установлению локальных перемирий. Призываем СММ подготовить отдельный тематический доклад о гуманитарных последствиях артиллерийских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры»,- добавил постпред РФ.