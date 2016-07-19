Боевики пытаются привязать освобождение украинских заложников к закону о выборах на Донбассе - Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сказала в эфире 5-го канала.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе отметила, что боевики пытаются связать 5 и 6 пункты Минских соглашений, где речь идет об обеспечении помилования и амнистию, и об обеспечении освобождения и обмена всех заложников соответственно.

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"Они, боевики, пытаются их связать, что амнистия привязана к освобождению заложников. Теперь они уже рассказывают, что закон о выборах привязан к освобождению заложников, и Конституция туда привязана. Ну это же ужас. Это живые люди и их судьбы, так нельзя", - отметила Геращенко.

При этом она заявила, что мировые лидеры, чьи подписи стоят под Минскими соглашениями, "должны брать на себя ответственность и давить на Путина, чтобы люди были освобождены".

Как сообщал УНИАН, ранее Геращенко сообщала, что боевики отказались от предложенной украинской стороной схемы обмена заложниками и требуют обмена "всех на всех" за "фантасмагорическим" списком.

По ее словам, боевики подают "фантасмагорический список из 600 человек, половина из которого просто не существует, мы не знаем, кто это и где эти люди".