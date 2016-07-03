На Мариупольском направлении по всей линии фронта идут бои - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"На Мариупольском направлении бои продолжаются по всей линии фронта. Бандформирования на этом участке больше всего использовали 82-мм и 120-мм минометы. В частности, минометные обстрелы произошли вблизи Красногоровки, Марьинки, Талаковки, Старогнатовки и Березового. Всего враг выпустил 98 минометных мин», - подчеркнул Лысенко.

Также вблизи Красногоровки и Марьинки боевики стреляли из БМП, а вблизи Водяного выпустили 3 артиллерийских снаряда. Кроме того, противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по этим позициям, а также в районе Широкино и Новогригорьевки. Кроме того, вблизи Широкино и Новотроицкого вели обстрелы вражеские снайперы, сказал Лысенко. Он отметил, что всего на Мариупольском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков, из них – 13 из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении половина обстрелов произошла в районе Авдеевки, отметил Лысенко. Боевики применяли гранатометы различных модификаций, стрелковое оружие и пулеметы, а вблизи Опросного выпустили 18 минометных мин и еще 30 мин - на севере возле Новоселовки Второй.

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Также продолжается интенсивное противостояние в районе поселка Луганское. Боевики применяют тяжелое вооружение, в частности враг выпустил по позициям украинских войск 36 снарядов из орудий калибром 122 мм и 119 минометных выстрелов. Кроме того, вблизи Горловки боевики активно использовали бронетехнику: выстрелы из БМП были зафиксированы в районе Новгородского, Зайцево и Новоселовки.

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошел 31 обстрел, из них 10 – из тяжелого вооружения", - сказал Лысенко, добавив, что на Луганском направлении не зафиксировано вооруженных провокаций со стороны боевиков.