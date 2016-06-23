Основатель Bellingcat: новые фото перемещения "Бука" в день катастрофы MH17 доказали ложь Минобороны РФ

Это важно, потому что мы знаем, что ракетный комплекс "Бук", связанный со сбитием самолета рейса МН17, перемещался этой территорией с девяти утра по местному времени, рассказал в интервью DW основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его словам, снимки были сделаны спутником над Донецком в 11:08 - на них виден "Бук" на грузовике и конвой, которые едут на восток от Донецка.

"Кроме того, у нас есть видео, снятое почти в то же время. Позиции транспорта на снимках совпадают с видео, как и элементы окружающей среды, которые также подтверждают на сто процентов, что "Бук" находился на тягаче и двигался на восток 17 июля 2014 года в 11:08", - заявил Хиггинс.

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Также он рассказал, что тень на шоссе на спутниковом фото повторяет форму "Бука" на грузовике. Кроме того, тень совпадает с абрисом на видео. Спутниковый снимок зацепил большую территорию, в том числе и авиабазу под контролем украинского правительства на север от Донецка.

"Российское минобороны показывало спутниковые изображения того же участка, заявляя, что это доказывает выезд транспорта с той базы. Снимки на Google Earth опровергают эти заявления, потому что на фото российского министерства видны деревья - очень четко, в углу снимка. В Москве говорят, что снимок сделан 17 июля, однако из снимков Google Earth видно, что деревьев там тогда уже не было. Поэтому это доказывает, что российское министерство обороны солгало о дате своих спутниковых снимков", - подытожил основатель Bellingcat.

Ранее в Bellingcat подтвердили факт перемещения российского "Бука" из Донецка в Снежное в день катастрофы MH17 17 июля 2014 года.