Пункт "Марьинка" возобновил работу после обстрела

09:18, 17 июня 2016
Война
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Контрольный пункт Марьинка утром 17 июня возобновил свою работу после обстрела днем ранее.

У результаті обстрілу були поранені двоє цивільних осіб / Фото УНІАН

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Государственной пограничной служба Олег Слободян.

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"Все контрольные пункты въезда-выезда в пятницу утром открылись своевременно и работают на данный момент в штатном режиме", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, 16 июня боевики обстреляли из крупнокаліберного пулемета контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" во время осуществления пропускных операций сотрудниками Госпогранслужбы пассажиров и транспорта. В результате обстрелов были ранены 2 гражданских лиц. Пропускные операции в КПВВ "Марьинка" были приостановлены.

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