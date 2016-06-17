Пункт "Марьинка" возобновил работу после обстрела
09:18, 17 июня 2016Война
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Контрольный пункт Марьинка утром 17 июня возобновил свою работу после обстрела днем ранее.
В результате обстрела были ранены двое гражданских лиц / Фото УНИАН
Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Государственной пограничной служба Олег Слободян.
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"Все контрольные пункты въезда-выезда в пятницу утром открылись своевременно и работают на данный момент в штатном режиме", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, 16 июня боевики обстреляли из крупнокаліберного пулемета контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" во время осуществления пропускных операций сотрудниками Госпогранслужбы пассажиров и транспорта. В результате обстрелов были ранены 2 гражданских лиц. Пропускные операции в КПВВ "Марьинка" были приостановлены.
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