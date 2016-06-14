Раненые бойцы "Правого сектора" рассказали подробности жесткого обстрела шахты Бутовка (видео)

Почти все пострадали от сложных минно-взрывных травм у шахты Бутовка, передает ТСН.

В реанимации трое самых тяжелых бойцов. У них огромная кровопотеря, шок и осколочные ранения.

"Ранения сложные, потому что, как правило, они разрушают сосуды, нервные окончания", - пояснил главный врач областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.

Ранения шеи и виска получил боец "Правого сектора" с позывным "Цербер". Он говорит, что столь жесткого обстрела шахты Бутовка еще не было.

"Сначала сделали два выстрела – словно пристрелочные, чтобы все зашли в укрытие. А потом прямой наводкой из четырех САУ и танка одновременно в эту позицию. Бетон рассыпался, как песок", - говорит он.

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Бойцы "Правого сектора" рассказывают, что просили о поддержке, но ее не получили. Раненых вывезли чудом.

"Мы просим, чтобы эвакуировать раненых – никто не откликнулся. Один человек с позывным "Ленин" берет БМП, добровольно выезжает и вывозит раненых. Мы просили, чтобы дали ответ – арта не работала", - утверждает раненый "Сирота".

Еще девять раненых доставили в военный госпиталь. Один – в тяжелом состоянии в реанимации.

"Кровопотеря, поражение двух нижних конечностей на уровне голеностопного сустава и стопы", - рассказал руководитель военного госпиталя Виктор Кузьменко.

Сергей уже просится обратно на передовую. Он пострадал от взрыва гранаты, когда охранял опорный пункт неподалеку шахты Бутовка.

"Расстояние от наших позиций к противнике совсем небольшое. Там даже перелет одной гранаты, даже из подствольного, достает. ДРГ там постоянно бывает", - рассказал раненый.

Медики военного госпиталя и областной больницы говорят, что несмотря на сложность травм, все раненые имеют обнадеживающий прогноз.

Как сообщал УНИАН, от обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли четверо бойцов ПС.

Ранее 13 июня Лысенко заявил, что по факту гибели бойцов на передовой 11 июня проводится официальное расследование. "Все, что касается инцидента, произошедшего позавчера... по этому поводу, как мне передали из Генерального штаба, сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, которые не относятся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой", – сказал Лысенко.

В то же время полковник добавил, что "каждый украинец, кто с оружием в руках, защищая свою Родину, погиб, является настоящим Героем".