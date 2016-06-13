Гибель бойцов "Правого сектора" на шахте Бутовка: командир ДУК ПС ответил на заявление Лысенко

Он написал на своей странице в Facebook, что для того, чтобы защищать Родину, разрешение не требуется.

"И в кого это разрешение брать? Может у тех, кто, имея конституционную обязанность защищать территориальную целостность, допустил захвата террористами украинских территорий? Или у тех, кто в течение двух лет не могут вернуть часть украинских территорий? Или может у тех, кто без единого выстрела сдал Крым? Или может у тех, кто положил людей в котлах из-за своей некомпетентности? Или может у тех, кто делает сейчас из воинов мишени для тренировки сепаратистов, запрещая активно их обезвреживать на опережение, при этом декларируя, что военного пути освобождения территорий нет! Так отдайте тогда территории и не допускайте убийство каждого дня наших воинов", - возмутился командир ДУК ПС.

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Кроме того, он упомянул и Минские договоренности, спросив, какую юридическую силу они имеют, чтобы их выполнять. Также Стемпицкий не понимает, кто делегировал полномочия медведчукам и ему подобным вести переговоры с террористами и оккупантами от имени украинского народа.

"И где гарантия, что потом, когда власть в этой стране поменяется (она же не вечная, правда?) офицеры не будут стоять перед судом за исполнение преступных приказов (Минских договоренностей), в то время, когда "высшее руководство" убежит за границу, как их предшественники?" - подытожил командир ДУК "Правый сектор".

Как сообщал УНИАН, от обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли четыре бойца ПС.

Ранее 13 июня Лысенко заявил, что по факту гибели бойцов на передовой 11 июня проводится официальное расследование. "Все, что касается инцидента, произошедшего позавчера... по этому поводу, как мне передали из Генерального штаба, сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, которые не относятся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой", – сказал Лысенко.

В то же время полковник добавил, что "каждый украинец, кто с оружием в руках, защищая свою Родину, погиб, является настоящим Героем".