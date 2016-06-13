В Генштабе сообщили об июньских потерях в рядах украинской армии

Об этом начальник Генштаба — Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Виктор Муженко сообщил на встрече с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурулем Апаканом, говорится в Facebook Генштаба Украины.

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"Нас очень беспокоит такой рост интенсивности нарушений Минских договоренностей со стороны российских террористов", — подчеркнул глава Генштаба и добавил, что ждет от СММ ОБСЕ в Украине практических шагов по снижению напряженности и соблюдению Минских соглашений.

В июне Вооруженные силы потеряли 5 военнослужащих убитыми и 75 ранеными, сообщил Муженко.

По его словам, ВСУ четко придерживаются взятых на себя обязательств.

Как сообщал УНИАН, от обстрелов боевиков на Донбассе 11 июня обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли четыре бойца ПС.

Ранее 13 июня Лысенко заявил, что по факту гибели бойцов на передовой проводится официальное расследование.

"Все, что касается инцидента, произошедшего позавчера... по этому поводу, как мне передали из Генерального штаба, сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, которые не относятся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой", – сказал Лысенко.

Напомним, в январе президент Петр Порошенко сообщил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 2269 украинских военных. В июне ООН обнародовала данные, согласно которым с начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года там погибли 9 371 человек, 21 523 были ранены.