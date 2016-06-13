"Правый сектор" обнародовал фото погибших на шахте Бутовка бойцов
Командир Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий опубликовал фото бойцов, которые погибли во время боев на шахте Бутовка в ночь с субботы на воскресенье.
Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.
"Вечная Слава и Честь Воинам ДУК ПС! Смотрите на этих ребят все те, кто сегодня рассказывал, что никто не погиб, что это все фейк, ложь и непонятные игры. Александр Мотузяник, смотри. Представители МО, кто писал заявления, что никто не погиб - смотрите. Журналисты, которые сознательно, по указке сверху, не подавали информацию или замалчивали ее - смотрите. И пусть их лица стоят у вас перед глазами, как напоминание, что есть вещи поважнее, чем деньги и должности", - написал он.
Читайте такжеНардеп озвучил подробности обвала шахты Бутовка, под завалами которой находятся бойцы АТО
Как сообщал УНИАН, из-за обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли 4 бойца ПС.
В воскресенье, 12 июня, в Киеве и Запорожье почтили память погибших под Авдеевкой.