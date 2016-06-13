"Правый сектор" обнародовал фото погибших на шахте Бутовка бойцов

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

"Вечная Слава и Честь Воинам ДУК ПС! Смотрите на этих ребят все те, кто сегодня рассказывал, что никто не погиб, что это все фейк, ложь и непонятные игры. Александр Мотузяник, смотри. Представители МО, кто писал заявления, что никто не погиб - смотрите. Журналисты, которые сознательно, по указке сверху, не подавали информацию или замалчивали ее - смотрите. И пусть их лица стоят у вас перед глазами, как напоминание, что есть вещи поважнее, чем деньги и должности", - написал он.

Читайте такжеНардеп озвучил подробности обвала шахты Бутовка, под завалами которой находятся бойцы АТО

Как сообщал УНИАН, из-за обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли 4 бойца ПС.

В воскресенье, 12 июня, в Киеве и Запорожье почтили память погибших под Авдеевкой.