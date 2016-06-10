За два года проведения АТО небоевые потери составляют 1294 военнослужащих - Матиос

Об этом в эфире 5-го канала заявил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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"За период 2014-2016 годов учтены безвозвратные такие потери: погибло 1294 военнослужащих, смерть которых касается небоевых безвозвратных потерь. И наступили по следующим причинам: дорожно-транспортные происшествия – 112 случаев, отравления, в том числе, наркотическими, алкогольными средствами – 96 случаев, самоубийство – 259 случаев, умышленное убийство – это друг друга – 121 случай, несчастные случаи – увечья, травматизм – 148 случаев, нарушение правил пожарной безопасности, обращение с оружием и боеприпасами – 111 случаев, нарушение мер безопасности – 40 случаев, заболевания – 405 фактов, когда наступила смерть вследствие болезни, другие основания – 2", – рассказал он.

Матиос подчеркнул: "О чем это говорит, особенно 405 от болезней? Это не качество проведения призывной комиссии, потому что сельский или районный, или другой врач посчитал, что Иван, который не имеет работы, должен идти служить и он здоров, когда у него имеются признаки открытой формы туберкулеза или еще там что-то".