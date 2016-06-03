В ООН оценили вероятность завершения конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном во время брифинга в Киеве помощника генерального секретаря ООН Ивана Шимоновича, который представлял 14-й доклад о ситуации с правами человека в Украине.

"Ситуация на востоке Украины продолжает сильно беспокоить. Без дополнительных усилий и изобретательных решений для выполнения Минских соглашений она может перерасти в длительный конфликт, который будет вредить правам человека много лет, или же может обостриться, приводя к катастрофическим последствиям для гражданского населения, которое уже испытало много страданий", - сказал Шимонович.

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"Увеличение количества тяжелой военной техники вблизи линии столкновения и боевые действия возле Авдеевки и Ясиноватой, что наблюдаются в Донецкой области с начала марта, являются показателями того, что конфликт далек от завершения, и не должен выпадать из поля зрения международного сообщества", - подчеркнул он.

По словам Шимоновича, гражданское население, которое проживает рядом с линией столкновения и в районах, контролируемых вооруженными боевиками, особенно уязвимо перед нарушениями прав человека и другими злоупотреблениями. Многие из них подвергаются опасности, которую создают взрывоопасные остатки войны и мины.

Также в ООН заявили, что 2,7 млн жителей районов, контролируемых боевиками, претерпевают существенные ограничения свободы выражения мнений, мирных собраний и объединений, а также оказались в тяжелых условиях проживания.