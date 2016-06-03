ООН обнародовала обновленные данные о жертвах войны на Донбассе: за все время конфликта погибли 9 тысяч 404 человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в 14-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека.

Документ представил помощник генерального секретаря Организации объединенных наций Иван Шимонович.

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"Этот конфликт привел к тому, что по состоянию на 31 мая пострадали до 31 тысячи человек. Это включает в себя, если быть точным, 9 тыс. 404 человека, которые были убиты, и 21 тыс. 671 человека, которые получили ранения", - заявил Шимонович.

ООН в своем докладе анализирует события, начиная с середины апреля 2014 года.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил о появлении в Украине секретных тюрем.