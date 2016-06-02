Появилось видео поднятого бойцами сил АТО украинского флага на баште шахты "Бутовка"

10:32, 02 июня 2016
Война
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Бойцы сил АТО установили сбитый боевиками украинский флаг на самой высокой башне шахты "Бутовка" в оккупированном Донецке.

Бутовка / Скриншот

Сейчас украинский флаг снова развевается над самой высокой уцелевшей башне.

Как говорится в сюжете, огнем пророссийских террористов был снесен украинский флаг над "Бутовкой".

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По словам военных, установка флага на башню под обстрелами боевиков длилась час-полтора.

Бойцы АТО уверяют, что будут стоять здесь до конца.

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