Появилось видео поднятого бойцами сил АТО украинского флага на баште шахты "Бутовка"

Сейчас украинский флаг снова развевается над самой высокой уцелевшей башне.

Как говорится в сюжете, огнем пророссийских террористов был снесен украинский флаг над "Бутовкой".

Читайте такжеКомбату 72-й бригады "Маугли" посмертно присвоили звание майора

По словам военных, установка флага на башню под обстрелами боевиков длилась час-полтора.

Бойцы АТО уверяют, что будут стоять здесь до конца.