Бойцы АТО подняли на самой высокой башне шахты Бутовка "сбитый" украинский флаг

Об этом сообщает ТСН.

"Огнем врага был снесен украинский флаг над Бутовкой. Воины решили, что без него - не подобает. И подняли флаг снова. Сейчас сине-желтый флаг снова развевается на самой высокой уцелевшей башне", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 51 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.