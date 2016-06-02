Бойцы АТО подняли на самой высокой башне шахты Бутовка "сбитый" украинский флаг

08:40, 02 июня 2016
Война
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За полтора часа украинским военным под огнем артиллерии удалось установить сбитый боевиками украинский флаг на самой высокой башне шахты Бутовка.

флаг / скриншот

Об этом сообщает  ТСН.

"Огнем врага был снесен украинский флаг над Бутовкой. Воины решили, что без него - не подобает. И подняли флаг снова. Сейчас сине-желтый флаг снова развевается на самой высокой уцелевшей башне", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 51 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.

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