Бойцы АТО подняли на самой высокой башне шахты Бутовка "сбитый" украинский флаг
08:40, 02 июня 2016Война
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За полтора часа украинским военным под огнем артиллерии удалось установить сбитый боевиками украинский флаг на самой высокой башне шахты Бутовка.
Ранее боевики сбили украинский флаг на шахте Бутовка / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
"Огнем врага был снесен украинский флаг над Бутовкой. Воины решили, что без него - не подобает. И подняли флаг снова. Сейчас сине-желтый флаг снова развевается на самой высокой уцелевшей башне", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 51 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.
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