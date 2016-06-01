В ходе боя под Зайцево погиб украинский снайпер - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

Он отметил, что погибший снайпер - военный 53-й бригады.

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"Погиб снайпер. Звали его Василий. Из Житомирской области. Без отца остались трое детей, четвёртый скоро родится. Дембель должен был быть через месяц. Не успел... Зайцево", - рассказал журналист.

По его словам, ночью снайпер пошёл на задание, его поймали на тепловизионный прицел.

Ранее в АП заявили, что за минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, трое получили ранения.