Комбату 72-й бригады "Маугли" посмертно присвоили звание майора

16:26, 01 июня 2016
Война
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Министр обороны Украины Степан Полторак посмертно присвоил звание майора комбату 72-й бригады Андрею Жуку (позывной "Маугли").

Маугли, комбат / Facebook / Петро Порошенко

Об этом глава Минобороны написал на своей странице в Facebook.

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"Принял решение присвоить героическому капитану Андрею Жуку (позывной "Маугли") очередное воинское звание майор посмертно. Он героически защищал нашу землю от врага и погиб смертью храбрых на Донбассе", - говорится в его сообщении.

Напомним, комбату было 32 года. Жук служил кадровым военнослужащим. До 2014 года был пограничником, а с началом боевых поступил в Вооруженные силы Украины.

Военнослужащий погиб 27 мая в результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков в зоне АТО. Украинские воины попали в засаду террористов под Волновахой.

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