Комбату 72-й бригады "Маугли" посмертно присвоили звание майора

Об этом глава Минобороны написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Хмельницком простились с погибшим в АТО комбатом 72-й бригады "Маугли"

"Принял решение присвоить героическому капитану Андрею Жуку (позывной "Маугли") очередное воинское звание майор посмертно. Он героически защищал нашу землю от врага и погиб смертью храбрых на Донбассе", - говорится в его сообщении.

Напомним, комбату было 32 года. Жук служил кадровым военнослужащим. До 2014 года был пограничником, а с началом боевых поступил в Вооруженные силы Украины.

Военнослужащий погиб 27 мая в результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков в зоне АТО. Украинские воины попали в засаду террористов под Волновахой.