В центре Киева прощаются с комбатом "Маугли" (фото)

27 мая в зоне АТО на Донбассе бойцы 72-й ОМБР попали в засаду вражеских диверсантов.

"Война продолжается... Попали в засаду ДРГ наши ребята. Был бой, рашистов отогнали. Трое раненых, один, пока везли в госпиталь, умер. Это был комбат-372 омбр Андрей Жук (позывной "Маугли"), - написал в тот день военный журналист Александр Шульман.

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29 мая Порошенко поручил наградить посмертно командира батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Андрея Жука с позывным "Маугли", который погиб накануне в зоне АТО.