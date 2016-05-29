В центре Киева прощаются с комбатом "Маугли" (фото)

16:46, 29 мая 2016
Война
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В центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит панихида по погибшему комбату 72-й отдельной механизированной бригады Андреем Жуком.

Маугли, комбат / Facebook / Петро Порошенко

27 мая в зоне АТО на Донбассе бойцы 72-й ОМБР попали в засаду вражеских диверсантов.

"Война продолжается... Попали в засаду ДРГ наши ребята. Был бой, рашистов отогнали. Трое раненых, один, пока везли в госпиталь, умер. Это был комбат-372 омбр Андрей Жук (позывной "Маугли"), - написал в тот день военный журналист Александр Шульман.

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29 мая Порошенко поручил наградить посмертно командира батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Андрея Жука с позывным "Маугли", который погиб накануне в зоне АТО.

Фото Эспресо
Фото Эспресо
Фото Эспресо

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