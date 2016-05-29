В центре Киева прощаются с комбатом "Маугли" (фото)
16:46, 29 мая 2016Война
6603
В центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит панихида по погибшему комбату 72-й отдельной механизированной бригады Андреем Жуком.
"Маугли" погиб 27 мая / Facebook / Петр Порошенко
27 мая в зоне АТО на Донбассе бойцы 72-й ОМБР попали в засаду вражеских диверсантов.
"Война продолжается... Попали в засаду ДРГ наши ребята. Был бой, рашистов отогнали. Трое раненых, один, пока везли в госпиталь, умер. Это был комбат-372 омбр Андрей Жук (позывной "Маугли"), - написал в тот день военный журналист Александр Шульман.
Читайте такжеЛысенко подтвердил гибель военного в результате столкновения с вражескими диверсантами
29 мая Порошенко поручил наградить посмертно командира батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Андрея Жука с позывным "Маугли", который погиб накануне в зоне АТО.
Фото Эспрессо
Фото Эспрессо
Фото Эспрессо
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter