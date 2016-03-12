За время АТО погибли 67 пограничников – председатель Госпогранслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко во время выступления на выпуске офицеров-пограничников в Хмельницком.

Читайте такжеЗа время проведения АТО погибло 1930 военных ВСУ - департамент соцполитики МинобороныОн уточнил, что семеро из погибших пограничников были выпускниками Хмельницкой Национальной академии Государственной пограничной службы имени Б.Хмельницкого.

В то же время Назаренко отметил, что Украина во время необъявленной войны с РФ столкнулась со значительными вызовами.

“Мы на ходу переоборудовали подразделения, меняли систему логистики, усиливали военную подготовку личного состава. Часть из этих задач выполняет Национальная академия ГНСУ имени Б.Хмельницкого, на базе которой проходят подготовку саперы, зенитчики экипажи боевых машин и другие военные специалисты”, - подчеркнул он.