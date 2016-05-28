На Донбассе погиб комбат 72-й ОМБР "Маугли" - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный журналист Александр Шульман.

«Война продолжается… Попали в засаду ДРГ наши ребята. Был бой, рашистов отогнали. Трое раненых, один, пока везли в госпиталь, умер. Это был комбат-3 72 омбр Андрей Жук (позывной «Маугли»), - написал он.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером, 27 мая, на Мариупольском направлении произошло боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате огневого контакта вражеская ДРГ отступила.