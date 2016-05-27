Глава СММ ОБСЕ осуждает насилие в отношении наблюдателей миссии

Как говорится на сайте ОБСЕ, глава СММ в Украине выразил обеспокоенность в связи с двумя случаями насилия, которые подвергли наблюдателей опасности и помешали миссии осуществить эффективный мониторинг ситуации на охваченном конфликтом востоке Украины.

В сообщении утверждается, что патруль СММ попал под обстрел из стрелкового оружия во время пешего патрулирования в районе Авдеевки-Ясиноватой в Донецкой области. Ни один из членов патруля не пострадал. Также сегодня был сбит беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия во время выполнения полета у подконтрольной «ДНР» Горловки.

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В этой связи Апакан заявил: «Я решительно осуждаю насильственные действия против наших сотрудников и имущества, которые служат для объективной и непредвзятой информации о ситуации в Украине. Свобода передвижения СММ гарантируется ее мандатом и предусмотрена Минским Комплексом мероприятий, вмешательство в работу миссии является грубым нарушением».

Апакан также призвал стороны отреагировать на оба инцидента и привлечь виновных к ответственности.

«Такое насилие против СММ является недопустимым. Необходимо положить конец безнаказанности людей, которые угрожают, грубо относятся или нападают на СММ или нарушают ее свободу передвижения», - сказал глава наблюдательной миссии.