Самая горячая точка в зоне АТО: боевики стянули в район Авдеевки два мотострелковых батальона

Об этом говорится в сообщении Минобороны, размещенном на сайте ведомства.

«Промышленная зона на окраине Авдеевки - самая «горячая» точка в районе проведения АТО этой весной. Только в одну роковую ночь в минувшее воскресенье НВФ выпустили по позициям Вооруженных сил Украины и пригородам более 300 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм», - говорится в сообщении.

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«Канонада в этом районе почти не утихает. Пытаясь выбить наши подразделения из так называемой промышленной зоны этого городка, боевики почти ежедневно мощно обстреливают этот участок линии разграничения», - отмечают в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на достигнутые ранее договоренности о полном прекращении огня, боевики их не только систематически нарушают, но и полностью нивелируют, применяя в этом районе тяжелое вооружение — ствольную артиллерию калибра 152 мм и 122 мм и бронетехнику, в частности танки. В последнее время интенсивность огня значительно повысилась.

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Также в Минобороны отметили, что боевики неоднократно пытались оттеснить украинские войска, атакуя их с разных направлений значительными силами. По данным украинской разведки, на этом участке фронта командование НВФ сосредоточило не менее двух мотострелковых батальона, усиленных артиллерийскими и танковыми подразделениями.