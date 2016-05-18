В ОБСЕ не имеют информации по итогам встречи Нуланд и Суркова по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

«Я должен вам сказать, что я не получил... никаких результатов этой встречи», - сказал Сайдик.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что встреча Нуланд и Суркова по вопросу украинского урегулирования «не должна была принести никаких результатов».

Нуланд по итогам переговоров в Москве заявила, что США не признают итогов выборов на Донбассе, если они состоятся вне Минских соглашений.