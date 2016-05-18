В ОБСЕ не имеют информации по итогам встречи Нуланд и Суркова по Украине
20:28, 18 мая 2016Война
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В ОБСЕ не получали никакой информации по итогам встречи помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд и помощника президента РФ Владислава Суркова по вопросу украинского урегулирования.
В ОБСЕ не получили информации по итогам встречи Нулланд и Суркова / unmultimedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.
«Я должен вам сказать, что я не получил... никаких результатов этой встречи», - сказал Сайдик.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что встреча Нуланд и Суркова по вопросу украинского урегулирования «не должна была принести никаких результатов».
Нуланд по итогам переговоров в Москве заявила, что США не признают итогов выборов на Донбассе, если они состоятся вне Минских соглашений.
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