За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Хорошие новости: за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибодин украинский военнослужащий, трое бойцов получили ранения.