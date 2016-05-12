За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен
13:22, 12 мая 2016Война
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За минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"Хорошие новости: за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибодин украинский военнослужащий, трое бойцов получили ранения.
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