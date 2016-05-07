За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко. "За минувшие сутки вследствие боевых действий в рядах украинский войск потерь нет. Между тем, трое военных получили легкие ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве", - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, инцидент произошел неподалёку от села Бахчевик Волновахского района. Он также добавил, что военные после оказания им медицинской помощи вернулись в свое подразделение.

"Если бы это был фугас - их бы просто разнесло, а так они получили лишь легкие ранения", - добавил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один украинский военнослужащий получил ранения, погибших не было.