Из России в Антрацит и Донецк привезли боевиков и военную технику – разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, установлены очередные факты прибытия личного состава и поставок вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ.

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Так, в Донецк приехал эшелон с военной техникой (на железнодорожных платформах - три танка, четыре БМП, две 120-мм самоходные артиллерийские установки “Нона-С” и шесть вагонов с боеприпасами); в Антрацит привезли 10 грузовых автомобилей с личным составом.

Кроме того, украинская сторона предоставлена представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков и самоходных артиллерийских установок в районах Донецка и Безымянного.