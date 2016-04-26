На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский военный
09:34, 26 апреля 2016Война
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При выполнении боевого задания на Донбассе погиб украинский военный.
На Донбассе погиб военный / Фото УНИАН
Об этом говорится на странице в Facebook 122-го отдельного аэромобильного батальона, к которому принадлежал боец.
Его имя - Исаев Сергей Владимирович.
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"Командование и весь личный состав 122-й оаэмб выражают глубоке соболезнования семье и близким Сергея. У Сергея осталось двое несовершеннолетних детей и жена", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля в г. Константиновка, который находится под контролем украинских ВСУ, беспилотный летательный аппарат боевиков сбросил зажигательное вещество.
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