Вражеский беспилотник в тылу ВСУ сбросил зажигательное вещество, пострадал военный

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "112 Украина".

В результате инцидента один украинский военный пострадал.

"Один военнослужащий пострадал во время атаки вражеского беспилотника, который сбросил зажигательное вещество. Инцидент произошел в ближнем тылу украинских ВСУ в районе г. Константиновка", - сообщил Лысенко.

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Напомним, 18 февраля в Донецкой области на тыловой пункт управления 93 ОМБР было совершено три налета беспилотников с зажигательными бомбами.