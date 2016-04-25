Вражеский беспилотник в тылу ВСУ сбросил зажигательное вещество, пострадал военный
14:33, 25 апреля 2016Война
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В г. Константиновка, который находится под контролем украинских ВСУ, беспилотный летатальный аппарат боевиков сбросил зажигательное вещество.
REUTERS
Об этом в ходе брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "112 Украина".
В результате инцидента один украинский военный пострадал.
"Один военнослужащий пострадал во время атаки вражеского беспилотника, который сбросил зажигательное вещество. Инцидент произошел в ближнем тылу украинских ВСУ в районе г. Константиновка", - сообщил Лысенко.
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Напомним, 18 февраля в Донецкой области на тыловой пункт управления 93 ОМБР было совершено три налета беспилотников с зажигательными бомбами.
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