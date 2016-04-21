Пограничники обнаружили скрытый маршрут поставки оружия из России на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

"Неподконтрольный Украине участок так называемого "зеленого" контроля продолжает активно использоваться российской стороной для скрытой поставки вооружения и военной техники незаконным вооруженным формированиям. Этот процесс налажен на высоком организационном уровне со строгим соблюдении мер конспирации", - заявил он.

"Из достоверных источников подтверждено существование одного из устойчивых маршрутов поставки военных грузов на временную оккупированную территорию в районе населенного пункта Куйбышево Ростовской области РФ вблизи бывшего пункта пропуска "Мариновка" Донецкой области", - добавил Слободян.

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"Известно, что военные колонны следуют из России небольшими группами по три машины в каждой с интервалом 2 км", - сказал он. Пересечение государственной границы осуществляется в темное время суток через понтонную переправу, которая оборудуется перед прохождением колонны, а затем сразу демонтируется и прячется в лесных насаждениях", - отметил пресс-секретарь ГПСУ.

По его словам, в грузах переправляется стрелковое оружие, боеприпасы, запчасти и комплектующие к оружию.