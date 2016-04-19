Боевики обстреляли опорный пункт военных и КПП в Станице Луганской

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера боевики с 20:30 до 21:00 вели огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия по опорному пункту украинских военных у взорванного моста в районе пос. Трехизбенка Новоайдарского района.

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Кроме того, под обстрел попал пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской, который террористы с 21:00 до 24:00 периодически обстреливали из стрелкового оружия.

«Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Террористы продолжают нарушать режим тишины, предусмотренный Минского договоренностями», - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.