Боевики обстреляли Трехизбенку из танков, в Станице Луганской идет бой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, военные выдержали удар и достойно ответили.

Со стороны с. Смелое (подконтрольное «ЛНР») был осуществлен обстрел из танка (62 выстрела) по с. Трехизбенка. Над селом сейчас сильная задымленность. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Станицу Луганскую практически всю ночь обстреливали из минометов, САУ, автоматических и противотанковых гранатометов. Разрушений нет. Сейчас в населенном пункте продолжается бой между нашими войсками и террористическими группировками.

«Террористы специально стреляли по линиям электропередачи, чтобы оставить район без света накануне Дня Независимости. В результате в Станице Луганской и в селах Валуйское, Ольховое, Болотенное нет света. После окончания боя электрики срочно займутся ремонтом, чтобы к концу дня дать свет в населенные пункты», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

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В г. Золотое боец ВСУ из Винницы получил ранения в результате подрыва на «растяжке». Также в результате минометного обстрела повреждена кровля одного из домов.

В селах Тошковка и Нижнее в результате артиллерийского обстрела был перебит газопровод. В Попасной нет водоснабжения. На данный момент ведутся ремонтные работы.

«Несмотря на ночные провокации со стороны террористов, в Луганской области пройдут торжества ко Дню Независимости. Люди выйдут, чтобы отдать дань уважения своей Родине, которая, как мать, у них одна», - отметил Тука.