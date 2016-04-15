ОБСЕ заявляет о возврате тяжелого вооружения на линию соприкосновения

11:02, 15 апреля 2016
Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует, что отведенное ранее вооружение возвращается в зону безопасности.

REUTERS

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.

«С обеих сторон контактной линии мы видим, что вооружение, которое уже было отведено, исчезает с площадок, где оно было размещено»,- отметил он.

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По его словам, это вооружение размещено в зонах вдоль контактной линии, населенных людьми.

Хуг сообщил, что беспилотник СММ зафиксировал над Авдеевкой семь человек, которые стреляли из двух минометов. Кроме того, в Луганске миссия увидела 7 танков, 7 систем залпового огня «Град», 10 прицепных и 7 самоходных гаубиц.

«В так называемой «ЛНР» говорят, что они совершили это нарушение, потому что это вооружение должно использоваться на параде 9 мая. Такие исключения не предусмотрены Минскими договоренностями. Такие перемещения вооружения - это прямая угроза гражданским лицам»,- подчеркнул первый заместитель руководителя СММ.

Он призвал привлечь виновных к ответственности.

Также Хуг констатировал увеличение случаев насилия на Донбассе.

«Насилие увеличивается, и эта тенденция продолжается, начиная с середины января», - сказал он.

По его словам, 13 апреля СММ увидела 5 самоходных гаубиц в Ясиновке и 6 прицепных гаубиц севернее Мариуполя.

«Мы не видим улучшения ситуации. То, что происходит в Минске, не соответствует тому, что происходит в реальности»,- подчеркнул Хуг.

По его словам, в основном нарушения фиксируются в Донецком регионе. 8 апреля СММ зафиксировала 979 взрывов неопределенного происхождения, использование стрелкового оружия и тяжелых пулеметов.

«Мы очень обеспокоены, что география насилия распространилась на юг донецкого региона»,- сказал Хуг.

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