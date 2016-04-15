ОБСЕ заявляет о возврате тяжелого вооружения на линию соприкосновения
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует, что отведенное ранее вооружение возвращается в зону безопасности.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.
«С обеих сторон контактной линии мы видим, что вооружение, которое уже было отведено, исчезает с площадок, где оно было размещено»,- отметил он.
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По его словам, это вооружение размещено в зонах вдоль контактной линии, населенных людьми.
Хуг сообщил, что беспилотник СММ зафиксировал над Авдеевкой семь человек, которые стреляли из двух минометов. Кроме того, в Луганске миссия увидела 7 танков, 7 систем залпового огня «Град», 10 прицепных и 7 самоходных гаубиц.
«В так называемой «ЛНР» говорят, что они совершили это нарушение, потому что это вооружение должно использоваться на параде 9 мая. Такие исключения не предусмотрены Минскими договоренностями. Такие перемещения вооружения - это прямая угроза гражданским лицам»,- подчеркнул первый заместитель руководителя СММ.
Он призвал привлечь виновных к ответственности.
Также Хуг констатировал увеличение случаев насилия на Донбассе.
«Насилие увеличивается, и эта тенденция продолжается, начиная с середины января», - сказал он.
По его словам, 13 апреля СММ увидела 5 самоходных гаубиц в Ясиновке и 6 прицепных гаубиц севернее Мариуполя.
«Мы не видим улучшения ситуации. То, что происходит в Минске, не соответствует тому, что происходит в реальности»,- подчеркнул Хуг.
По его словам, в основном нарушения фиксируются в Донецком регионе. 8 апреля СММ зафиксировала 979 взрывов неопределенного происхождения, использование стрелкового оружия и тяжелых пулеметов.
«Мы очень обеспокоены, что география насилия распространилась на юг донецкого региона»,- сказал Хуг.