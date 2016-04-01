Миссия ОБСЕ получила данные о наличии танков и "Градов" в нескольких населенных пунктах - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своем официальном сайте.

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"Украинской стороной предоставлено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии 122-мм РСЗО "Град", артиллерийских систем калибром свыше 100-мм и танков в районах Гольмовский, Горловка, Макеевка и Молодежное", - говорится в сообщении.

Украинская разведка информирует, что в течение суток наибольшая активность противника наблюдалась на Славянском и Донецком направлениях.

"В районах населенных пунктов Зайцево и Майорск артиллерийские подразделения 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) пытаются вытеснить силы АТО с занимаемых позиций путем ведения огня высокой плотности с применением артиллерийских систем калибра 122-мм и 152-мм, а также 82-мм и 120-мм минометов. Для усиления передовых подразделений из Харцызска в Горловку перемещена танковая рота 3 омсбр", - отметили в ГУ разведки.