ОБСЕ продлила мандат миссии наблюдателей в Украине

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

Как отмечается в сообщении, такое деструктивное поведение российской стороны в очередной раз показало ее откровенное нежелание выполнять взятые на себя обязательства, в частности в соответствии с Минским протоколом от 5 сентября 2014 года, которым предусмотрено постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

В то же время даже ограниченный Россией исключительно пунктами пропуска "Гуково" и "Донецк" мониторинг Миссии наблюдателей ОБСЕ подтверждает регулярный неконтролируемый поток через государственную границу Украины лиц в форме военного образца, большого количества грузов неустановленного назначения и контрабандный вывоз добытого в украинской земле угля.

Читайте такжеОБСЕ заявляет об уничтожении автомобиля миссии под Снежным боевиками "ДНР"

"Рассматриваем отчеты Миссии как документальные доказательства нарушения Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому мы приветствуем усилия других делегаций в Постоянном Совете ОБСЕ, которые позволили продолжить 7 апреля 2016 мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ до 31 июля 2016 года", - подчеркивается в сообщении.

В МИД также отметили, что надеются, что российская сторона наконец конкретными действиями покажет свою преданность полному и добросовестному выполнению Минских договоренностей и согласится, в частности, с введением полного и беспрепятственного мониторинга ОБСЕ по неконтролируемой Украиной участку общего с РФ государственной границы по обе стороны от него.