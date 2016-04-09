В течение дня боевики уже 35 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00 часов 9 апреля, в частности, они нанесли 6 прицельных огневых ударов из минометов по Широкино и 5 по Авдеевке.

"Под огонь врага из вооружения меньшего калибра попали позиции украинских защитников в Опытном, Луганском, Невельском и Песках", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заявляет, что "зеркально" патрулирует район Авдеевки и Ясиноватой

На другом направлении боевики использовали тактику неприцельного огня.

"Обстреливая украинские опорные пункты из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в районах Майорска, Верхнеторецкого и Новоселовки вражеские разведывательно-диверсионные группы стреляли хаотично, пытаясь выявить слабые места сил АТО", - сообщает штаб АТО.

Отмечается, что за указанный период военнослужащие ВСУ вынуждены были несколько раз открывать огонь в ответ чтобы удержать свои позиции и остановить врага.

Читайте такжеЗа сутки четверо украинских военных ранены возле Авдеевки, один - в районе ДАП