В течение дня боевики уже 35 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО
В течение сегодняшнего дня российско-террористические силы 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00 часов 9 апреля, в частности, они нанесли 6 прицельных огневых ударов из минометов по Широкино и 5 по Авдеевке.
"Под огонь врага из вооружения меньшего калибра попали позиции украинских защитников в Опытном, Луганском, Невельском и Песках", - говорится в сообщении.
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На другом направлении боевики использовали тактику неприцельного огня.
"Обстреливая украинские опорные пункты из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в районах Майорска, Верхнеторецкого и Новоселовки вражеские разведывательно-диверсионные группы стреляли хаотично, пытаясь выявить слабые места сил АТО", - сообщает штаб АТО.
Отмечается, что за указанный период военнослужащие ВСУ вынуждены были несколько раз открывать огонь в ответ чтобы удержать свои позиции и остановить врага.
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