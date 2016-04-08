В Авдеевке сотрудники СБУ сбили беспилотник "Орлан-10", который находится на вооружении российской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Вчера в районе Авдеевки сотрудниками СБУ был сбит российский беспилотник "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил РФ с 2010 года", - заявил он.

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По словам Грицака, этот беспилотник станет еще одним доказательством присутствия российских войск на Донбассе.

Напомним, 24 марта украинские военные сбили беспилотник, который пролетал в районе складов ВСУ. Отмечается, что дежурный поста одной из воинских частей центрального региона вовремя обнаружил пролет беспилотного летательного аппарата над объектом, который охранял, и доложил об этом факте.