ОБСЕ передало украинским саперам снаряжение для безопасной очистки транспортных коммуникаций от мин

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Координатор проектов ОБСЕ Вайдотас Верба на сегодняшней церемонии в Славянске передал пятнадцать комплектов защитного снаряжения, в том числе бронежилеты и шлемы, украинским саперам, представителям Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры для распространения среди персонала, который занимается очисткой транспортных путей на востоке Украины от взрывоопасных предметов.

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В офисе координатора проектов ОБСЕ отметили, что Государственная специальная служба транспорта отвечает за безопасность транспортной сети, а также восстановление поврежденных в ходе боевых действий участков железной дороги и мостов. Эта деятельность очень часто связана с необходимостью очистки гражданских транспортных маршрутов от взрывоопасных предметов.

"Безопасность транспортных коммуникаций является крайне важной в контексте устойчивого постконфликтного восстановления, будущего мира и безопасности в регионе", - заявил координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба.

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"Я надеюсь, что наша поддержка поможет Государственной специальной службе транспорта лучше заботиться о создании безопасных условий для передвижения людей и товаров в районах, пострадавших от конфликта", - сказал он.

В сообщении отмечается, что с июля 2014 года служба обнаружила и обезвредила свыше 4500 неразорвавшихся боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. Всего за это время всеми ответственными органами на Донбассе было обезврежено более 100 тысяч таких предметов.

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Кроме того, чтобы помочь Украине справиться с такими вызовами, Координатор проектов ОБСЕ также учит пиротехников международным стандартам противоминной деятельности, помогает внедрить систему информационного менеджмента с использованием современных технологий для оптимизации операций и межведомственной координации, а также поддерживает разработку соответствующего законодательства.