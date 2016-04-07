Боевики обстреляли железнодорожный мост в Станице Луганской - Тука

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на ее председателя Георгия Туку, террористы продолжают обстреливать населенный пункт уже практически неделю.

"Ночью на пункте пропуска осталось 19 человек, преимущественно пенсионеров, которые не успели воспользоваться им до закрытия. Я не могу подвергать этих людей или военных опасности, которая возрастает с каждым днем работы этого перехода, и поэтому было принято решение о его закрытии с 8 апреля", - отметил Тука.

Как сообщал УНИАН, пресс-центр штаба АТО сообщил, что контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на линии разграничения, будет открыт, как только боевики закончат провокационные обстрелы и обстановка стабилизируется.

Читайте такжеИз-за активных обстрелов боевиками на Луганщине могут закрыть все пункты пропуска