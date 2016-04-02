Зайцево и Авдеевка остаются самыми горячими точками в зоне АТО - Лысенко

На протяжении минувших суток, как и ранее, населенные пункты Зайцево и Авдеевка в Донецкой области продолжают оставаться самыми горячими точками в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Как и ранее, двумя самыми "горячими точками" остаются Зайцево и Авдеевка. Кроме этого, враг активизировался несколько южнее (район Песок и Невельского). Неспокойно и на других участках фронта. По подсчетам, вчера по нашим позициям было выпущено около 90 минометных выстрелов. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 46 вражеских обстрелов", - сказал Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении эпицентром противостояния вчера была Марьинка. Оккупанты неоднократно открывали снайперский огонь и применили РПГ и стрелковое оружие. Кроме этого, враг произвел 2 выстрела из ПТРК в Новотроицком. В районе с. Лебединское зафиксирован полет вражеского БПЛА. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произведено 11 вражеских обстрелов.

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На Луганском направлении противник 8 раз нарушил режим тишины в Попаснянском районе. Провокации происходили в течение всего дня, но в основном в светлое время суток. Во всех случаях НВФ открывали огонь со стороны сел, прилегающих к оккупированному г. Первомайск.