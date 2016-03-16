Украинские военные отразили две атаки боевиков под Мариуполем

Украинские военные отбили две атаки боевиков в районе Новотроицкого под Мариуполем Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

В частности, по его словам, вчера на Мариупольском направлении произошло 2 боевых столкновения украинских войск с противником (оба – в районе Новотроицкого).

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«Вражеские атаки успешно отбиты. На этих же рубежах обороны противник активно использовал 120-мм минометы, в результате чего наши бойцы открыли ответный огонь, не допустив продвижения боевиков на контролируемую Украиной территорию», - сообщил Лысенко.

Также он отметил, что оккупанты осуществили серию обстрелов в Широкино. Всего на Мариупольском направлении произошло 6 вражеских обстрелов и 2 боевых столкновения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы 42 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Ранения получили шесть украинских военных.