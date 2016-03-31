Обнародовано видео последствий массированного обстрела Зайцево

18:44, 31 марта 2016
Война
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Не меньше сотни снарядов и мин различного калибра боевики выпустили по позициям сил АТО в населенном пункте Зайцево.

Скриншот видео

Видео последствий массированного обстрела Зайцево обнародовало Военное телевидение Украины.

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"В результате сегодняшнего утреннего массированного обстрела из оккупированных боевиками Гольмовского и южного Зайцево с применением артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм одно здание разрушено до основания, а еще несколько получили значительные повреждения. Подтверждением того, что НВФ применяли вооружение крупного калибра являются многочисленные свежие воронки на частных усадьбах местных жителей глубиной от одного до полутора метра и в диаметре от 2 до 4 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доказательства применения боевиками вооружения калибром, которое давно должно было бы быть отведено на установленные расстояния, определенным порядком будет передано представителям СММ ОБСЕ.

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