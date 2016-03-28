В районах Ясиноватой, Донецка и Новой Марьевки боевики разместили "Грады" и танки – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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«Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии 122-миллиметровых РСЗО “Град”, артиллерийских систем калибром более 100 мм и танков в районах Ясиноватой, Донецка и Новой Марьевки», - говорится в сообщении

Как сообщал УНИАН, подконтрольные властям России бандитские группировки продолжают совершать вооруженные провокации противукраинских военных на Донбассе. В течение суток боевики 50 раз открывали огонь используя при этом и запрещенное Минскими договоренностями вооружение.