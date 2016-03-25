ОБСЕ фиксирует взрывы и обстрелы в районе Ясиноватой и Авдеевки

Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг.

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«Насилие в Ясиноватой и Авдеевке продолжается. Например, в среду рядом с железнодорожной станцией Ясиноватая с 9.37 до 15.00 наши наблюдатели зафиксировали 178 взрывов, кроме выстрелов из легкого вооружения и пулеметов», - сказал он.

«Вчера (боевики - УНИАН) «ДНР» отказали дать разрешение нашему патрулю въехать в район Ясиноватой. Это еще один сигнал относительно их настроенности достичь того, чего мы хотим достичь», - отметил Александр Хуг.

«Еще одна горячая точка была вдоль дороги Луганск-Дебальцево. У Светлодарска в среду наши наблюдатели слышали 40 неопределенных взрывов, а также выстрелы из минометов и автоматических гранатометов, и патрулирование при таких обстоятельствах влечет за собой риски», - отметил представитель ОБСЕ.