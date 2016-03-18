Чистки в рядах боевиков: в "ЛНР" взялись за банду двойника "Бабая"
Террористы обвиняют группировку в изнасилованиях и убийствах.
В террористической группировке "ЛНР" начали "расследование" в отношении задержанной ими вчера банды двойника боевика "Бабая". Об этом заявил представитель "генпрокуратуры ЛНР" Леонид Ткаченко, передает один из информресурсов боевиков.
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"Генеральная прокуратура ЛНР" возбудила уголовное дело и намерена расследовать факты противоправной деятельности этой группы. Главари террористов заявляют, что двойник известного как "Бабай" гражданина РФ Можаева, Тимофеев Владимир Петрович с таким же "прозвищем", вместе с подельниками занимались на территории Стаханова и в его округе изнасилованиями и убийствами. Сейчас сообщают о 20 зарегистрированных фактах.
"При их непосредственном участии осуществлялись похищения людей, которые подвергались пыткам, издевательствам с последующей расправой над ними - то есть убийства. Есть все основания полагать, что были убийства", - добавил Ткаченко.
Кроме того он заявил, что известно о более чем 10 заявлениях от родственников пропавших людей.
При этом "чиновник" "ЛНР" утверждает, что арест Тимофеева не является способом давления или расправы над "неугодными" людьми.
Напомним, ранее стало известно, что в рядах боевиков "ДНР" проходят мероприятия по "зачистке" некоторых подразделений.
Так, отмечалось прибытие неизвестных подразделений специального назначения в Докучаевск якобы для организации большей дисциплинированности внутри незаконных формирований "Спарта" и "Сомали".