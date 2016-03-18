Чистки в рядах боевиков: в "ЛНР" взялись за банду двойника "Бабая"

В террористической группировке "ЛНР" начали "расследование" в отношении задержанной ими вчера банды двойника боевика "Бабая". Об этом заявил представитель "генпрокуратуры ЛНР" Леонид Ткаченко, передает один из информресурсов боевиков.

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"Генеральная прокуратура ЛНР" возбудила уголовное дело и намерена расследовать факты противоправной деятельности этой группы. Главари террористов заявляют, что двойник известного как "Бабай" гражданина РФ Можаева, Тимофеев Владимир Петрович с таким же "прозвищем", вместе с подельниками занимались на территории Стаханова и в его округе изнасилованиями и убийствами. Сейчас сообщают о 20 зарегистрированных фактах.

"При их непосредственном участии осуществлялись похищения людей, которые подвергались пыткам, издевательствам с последующей расправой над ними - то есть убийства. Есть все основания полагать, что были убийства", - добавил Ткаченко.

Кроме того он заявил, что известно о более чем 10 заявлениях от родственников пропавших людей.

При этом "чиновник" "ЛНР" утверждает, что арест Тимофеева не является способом давления или расправы над "неугодными" людьми.

Напомним, ранее стало известно, что в рядах боевиков "ДНР" проходят мероприятия по "зачистке" некоторых подразделений.

Так, отмечалось прибытие неизвестных подразделений специального назначения в Докучаевск якобы для организации большей дисциплинированности внутри незаконных формирований "Спарта" и "Сомали".