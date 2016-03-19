В Дебальцево боевики развернули военный госпиталь с врачами из РФ - разведка

15:00, 19 марта 2016
Война
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В центральной городской больнице Дебальцево боевики развернули военный госпиталь, который обслуживают российские врачи.

Дебальцево / vlada.io

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Учитывая значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава, командование российских оккупационных войск усиливает медицинский компонент 1 и 2 АК ВС РФ. На базе центральной городской больнице Дебальцево (ул. Луганская) развернут военный госпиталь, большая часть медицинского персонала которого прибыла из России", - отмечается в сообщении ГУР.

Также в разведке добавляют, что для ограничения утечки информации о потерях российских войск, лечение раненых и больных военнослужащих ВС РФ осуществляют в отдельном отделении, которое занимает весь третий этаж больницы.

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