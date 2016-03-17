Через Дьяково в РФ за 5 дней вывезли 60 тел погибших на Донбассе российских военных - разведка
14:54, 17 марта 2016Война
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Через населенный пункт Дьяково Луганской области в Российскую Федерацию за пять дней вывезли 60 тел погибших на Донбассе российских военных.
REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Так, военной разведкой установлены очередные потери в подразделениях 1 АК (Донецк) ВС РФ, участвующих в боевых столкновениях на Донецком и Волновахском направлениях.
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«16 марта с.г. погибли 6 военнослужащих 11-го ОМСП и 7 получили ранения. 8 раненых в 3-й отдельной мотострелковой бригаде (Горловка)», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что «с 10 по 15 марта с.г. через н.п. Дьяково (Украина) в н.п. Куйбышево (Ростовская обл.) вывезено 60 тел погибших военнослужащих ВС РФ».
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