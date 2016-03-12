За сутки боевики резко увеличили обстрелы позиций сил АТО

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook. "Зафиксировано 75 обстрелов, из них 59 на Донецком, 15 на Мариупольском и 1 на Луганском направлениях", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВсе чаще боевики ведут огонь по позициям сил АТО из танков и минометов, горячей точкой стала Авдеевка - штабТеррористы совершили 12 прицельных минометных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины вблизи Красногоровки, Опытного, Песков, Авдеевки, Зайцевого и Невельского на Донецком направлении, а также Марьинки и Чермалика на Мариупольском направлении.

В пресс-службе отметили, что дважды позиции в районе Авдеевки боевики обстреляли из танков и БМП. Около 18:00 они открыли огонь по силам АТО с САУ калибра 122 мм.

Опорные пункты близ Новгородского и Луганского обстреливали из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям вблизи Песков, Опытного, Зайцевого, Майорского боевики вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении под огнем гранатометов и пулеметов боевиков оказались украинские позиции близ Марьинки, Водяного и Широкиного.

Также в сообщении говорится, что, провоцируя украинских военных, боевики вели неприцельный огонь в направлении позиций близ Красногоровки, Опросного, Троицкого, Гранитного и Новозвановки.