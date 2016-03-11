Тука запретил госслужащим посещать подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории
Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука подписал распоряжение о запрете государственным служащим посещать временно оккупированные территории Луганщины и Донетчины.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
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"Подписываю распоряжение о запрете государственным служащим посещать "Л/ДНР" на время проведения АТО", - написал Тука.
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Ранее Тука заявил, что намерен запретить судьям посещение оккупированных территорий Донбасса.
"Теперь, придерживаясь этики и законов, обращаюсь к председателям судов выдать собственные распоряжения, которыми запретить судьям посещение оккупированной территории. В конце концов, если человеку так позарез нужно ездить в "ЛНР/ДНР", она может найти себе другую работу!!!" - отмечается в сообщении Туки.
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Кроме того, он заявил о планах издать аналогичное распоряжение в отношении сотрудников областной администрации.
"Надо понимать, что каждый сотрудник ОГА является носителем инфорации, которая представляет интерес для врага!" - отметил руководитель Луганской ОВГА.