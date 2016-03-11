Тука запретил госслужащим посещать подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"Подписываю распоряжение о запрете государственным служащим посещать "Л/ДНР" на время проведения АТО", - написал Тука.

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Ранее Тука заявил, что намерен запретить судьям посещение оккупированных территорий Донбасса.