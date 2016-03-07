В минувшие сутки в зоне АТО не было потерь среди военных – Лысенко

12:49, 07 марта 2016
Война
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В минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

Андрей Лысенко ато / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

Он отметил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен».

Как сообщал УНИАН, по данным штаба, 6 марта боевики 38 раз обстреляли силы антитеррористической операции.

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